「マジ人魚」吉岡里帆、ハワイの海辺にたたずむ美麗ショットに大反響「たまらなく美しい」「リアルマーメイド」「絵画の様な美しさ！」
俳優の吉岡里帆（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。ハワイの海辺でたたずむ、美麗な撮影オフショットを公開した。
【写真】「マジ人魚」「絵画の様な美しさ！」ハワイのサンセットビーチでたたずむ吉岡里帆
紹介したのは、表紙＆巻頭ページに登場した『FRaU』2025年11月号（講談社／発売中）の撮影でのもの。
“まるごと一冊ウェルビーイング“を特集した最新号で、撮影はハワイで敢行。オアフ島の渓谷やタロイモ畑、サンセットビーチなどで大自然に抱かれながら撮影を行ったほか、誌面には吉岡が考えるウェルビーイング、自身の生き方や家族についてなどロングインタビューが掲載されている。
投稿では、人魚やサンゴ礁の絵文字を添え、サンセットビーチでの撮影オフショットを複数枚アップ。
ノースリーブワンピース姿の幻想的な写真の数々に、ファンからは「リアルマーメイド」「マジ人魚」「シルエットがたまらなく美しい」「絵画の様な美しさ！」など、絶賛コメントが続々と寄せられている。
