ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）とマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）によるア・リーグＭＶＰの爛チンコ論争瓩ヒートする中、ヤンキースのソーシャルメディアがジャッジの記録を並べ立てる爍唯孱丱ャンペーン瓩魍始。ファンの賛否を巻き起こしている。

ヤンキースの公式Ｘは５３本塁打、打率３割３分１厘のほか、ｆＷＡＲ（貢献度）、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）、ＩＢＢ（故意四球）、ＳＬＧ（長打率）、ＯＢＰ（出塁率）、ＧＯ―ＡＨＥＡＤ ＨＲＳ（勝ち越し本塁打）などさまざなま記録をジャッジの写真つきで投稿し「あなたがジャッジしてください」と記している。

自軍のキャプテンの数字がいかに優れたものかをアピールしているが、これがファンを狎霪悪瓩靴討い襪箸蘯茲譴覆もない。米メディア「クラッチポインツ」は「ヤンキースのソーシャルメディアチームはジャッジの候補選出を強く後押ししようと躍起になっている。彼らはＸにスレッドを投稿し、彼がいかにＭＶＰにふさわしいかを示す数々の統計データを示した」と報じている。

しかしながら捕手で６０本塁打を放ったローリーが有利とも伝えられ、加えて今回のキャンペーンが裏目に出ることも考えられる。すでにこのスレッドに対して「ヤンキースが自軍の候補を応援するなんて、素晴らしい」「上品で洗練された正確なスレッドですね」「ワイルドカードから抜け出すべきことを心配すべきなのにＭＶＰ投票を心配するとは…」「ＭＶＰに競争はない」と賛否を呼んでおり、同メディアは「ヤンキースのスター選手は投票疲れの犠牲者になっているかもしれないし、世論もまた彼に有利ではないのかもしれない」と見ている。