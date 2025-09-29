

文化放送は、ワタナベエンターテインメント所属の俳優、近藤頌利と加藤大悟がパーソナリティを務める新番組『近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟』（毎週木曜日 午後8時30分～9時00分）を、10月2日（木）にスタートする。

当番組は、現在放送中のウルトラマンシリーズ「ウルトラマンオメガ」で主人公・オオキダソラト役でも話題の近藤頌利と、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズや舞台『魔法使いの約束』シリーズに出演し、2.5次元ミュージカルを中心に活躍中の加藤大悟がパーソナリティを担当。

舞台などではスタイリッシュでクールな顏を見せる2人が、まるで本当の兄弟のように、アットホームな雰囲気で、自然体のおしゃべりをリスナーに届けるトークプログラムだ。

このたび、初回収録を終え、近藤と加藤は以下のコメントを寄せている。

【近藤】地上波でラジオをすることは1つの目標だったので、とても嬉しいです。事務所の後輩でもあり、仲の良い加藤大悟と兄弟のようなトークができるんじゃないかと楽しみにしています。「足長兄弟」足が長い分、大股でトークスキルをステップアップできるよう頑張ります！ お楽しみに！！ アシナガ！！！！

【加藤】なんと、頌利くんと一緒にラジオをさせていただく事になりました！ その名も『足長兄弟』！！ 長い足並みを揃えて長く愛されるラジオになるよう頑張っていきます。皆様、ぜひたくさん聞いて、たくさんメッセージ送ってください！ よろしくお願いいたします！

＜コーナー紹介＞

『足長兄弟日記』…近藤頌利（足長兄）と加藤大悟（足長弟）が、それぞれの近況を日記形式で報告するコーナー。プライベートでの出来事や仕事の裏話など、普段聞くことのできない2人の日常を垣間見ることができるかも!?

『クイズ！みんなの兄弟！』…リスナーから募集した兄弟・姉妹にまつわるエピソードをクイズ形式で出題し、2人が回答するコーナー。不正解だった場合は「足長兄弟に言って欲しいセリフBOX」から引いたセリフを披露するなど、ユニークな罰ゲームも！

『足並みそろえましょ～！』…「遠足のお弁当に入っていたら、うれしいおかずNO.1といえば？」など、近藤と加藤の価値観を合わせるチャレンジコーナー。回答から、2人の素顔や関係性が浮き彫りに！

＜出演者プロフィール＞

近藤頌利（こんどう しょうり）

1994年4月12日生まれ、大阪府出身。184cm。主な出演作に、舞台『ハイキュー!!』シリーズ、『アルキメデスの大戦』、『Take Me Out』、ドラマ『全ラ飯』、『院内警察』など。今年、ウルトラマンシリーズ最新作「ウルトラマンオメガ」の主人公・オオキダソラト役に抜擢され話題に。今年の12月より舞台『忠臣蔵』の出演を控える。

加藤大悟（かとう だいご）

2000年9月19日生まれ、愛知県出身。182cm。ボーイズグループ「Hi☆Five」のメンバー。代表作にミュージカル『刀剣乱舞』シリーズや舞台『魔法使いの約束』シリーズがあるほか、今年、ミュージカル「贄姫と獣の王～the KING of BEASTS～」での初主演も好評。また、現在放送中のBSフジ「タクミくんシリーズ－Drama－」でも主演を務め、CX『ぽかぽか』水曜レギュラーとしても出演中。

【新番組概要】

■番組名：『近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟』

（読み：こんどうしょうり かとうだいご あしながきょうだい）

■放送日時： 地上波 毎週木曜日 午後8時30分～9時00分 ※初回放送：10月2日（木）

■パーソナリティ： 近藤頌利（こんどう しょうり）、加藤大悟（かとう だいご）

■配信展開：

文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/

※「QloveR」番組ページ開設： 2025年10月2日（木）正午予定 https://qlover.jp/ankd

【無料展開】番組放送終了後にアーカイブ配信（音声）

【有料展開】会員料金 月額660円（税込）

・番組放送終了後にQloveRにておまけトーク（動画）

・近藤頌利、加藤大悟からの有料会員限定プレゼント

・早期入会特典として入会者全員に証明写真風ステッカープレゼント

■メールアドレス： ankd@joqr.net

■番組X： ＠ankd_joqr ※推奨ハッシュタグ： #ankd