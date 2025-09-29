10月4日の投開票へ、自民党総裁選は後半戦に突入。しかし、ここにきて、小泉進次郎氏の陣営による配信動画への「‟やらせ”コメント依頼」が波紋を広げています。



おととい27日。都庁の会議室に集まった女性経営者たち。そこにやってきたのは"渦中の人物"小泉氏。小池百合子東京都知事に呼ばれ、「女性の活躍」をテーマにした会合に参加。終始、笑顔を見せていました。





しかし、この約5時間前。小泉氏は硬い表情でカメラの前に…。（小泉 進次郎 氏）「陣営で起きたことというのは最後の責任は私にありますので、その責任をしっかりと背負ったうえで最後まで戦いぬいていきたいと思います」発端となったのは1通のメール。小泉陣営の広報班長を務めていた牧島かれん元デジタル大臣の事務所が陣営の関係者に送ったものだといいます。その内容は、「小泉氏の記者会見動画」に、“応援コメント”を書き込むよう呼びかけるもの。例えば…。（牧島氏事務所が送ったメール）『総裁まちがいなし』『泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね』さらに、ほかの候補者を中傷するようなコメントもあげられていました。これが第三者に見せかけ宣伝をする「ステルスマーケティング」、いわゆる"ステマ"だと指摘されています。実際に、これらのコメント例は投稿されたのか？9月20日に配信された1時間20分に及ぶ立候補会見の動画をくまなくチェックすると…。（スタッフ）「ありました。『あの石破さん説得できたのスゴい』メールと同じです」（スタッフ）「ここにもありました。『ビジネスエセ保守に負けるな』と」メールにあげられた例と同じコメントは7件。さらに、この7件は、同一のIDから投稿されていたことも分かりました。高市氏を支持する党員にこの問題について聞くと…。（高市氏を支持 自民党）男性「ステマの」女性「ずるいよね～」男性「あそこの陣営はそういうことをしないと戦えないということでは。僕らはそれをやゆするつもりはありません。かわいそうだな、こういうことしないといけないのか」おととい27日夜、生配信された討論会で、進行を務めた西村博之氏がこの問題に切り込むと。（小林 鷹之 氏）「小泉候補自身ももう謝罪をされていますし、再発防止に努めると言っていますので…」（茂木 敏充 氏）「責任を感じるという話もされていますので、みんなフェアにONE自民でやっていきたい」（林 芳正 氏）「恐らく放っておいても（投稿されたような）コメントは出たと思っています。ちょっともったいないという感じ」そして、最大のライバルとされる高市氏は。（高市 早苗 氏）「自民党内のことについては、もう左に同じということで同じ意見でございます」（西村 博之 氏）「当事者として隣（小泉氏）にちょっと…」（高市 早苗 氏）「見つめ合ってどうする」小泉氏は、最後にこう陳謝しました。（小泉 進次郎 氏）「他の候補のみなさんには、今の問いに答えなくてはいけない環境をつくってしまったということも大変申し訳なく思っています」この問題について、国民民主党の榛葉幹事長は。潔く認めた姿勢を評価した上で、苦言を呈しました。（国民民主党 榛葉 賀津也 幹事長）「これ国民は総裁選べないんだよね。でも選んだ総裁がほぼ総理大臣になる可能性が高いんですよね。単なる自民党の中の小さな組織の中の特定の組織の中の問題だからいいではなくて、イコールこの国の総理大臣になる可能性があるんだから、こうステマの問題はそう軽くないよ」こうした中、28日、静岡･沼津市を訪れたのは小林鷹之氏。推薦人となった勝俣孝明衆院議員の呼びかけで党員･党友が集まりました。（小林 鷹之 氏）「みなさんの力を合わせて、力強く成長する日本をつくっていこうじゃないですか。日本の力はまだまだこんなものじゃないんだ。もう一回、世界のど真ん中に日本を立たせると。みなさんの力を小林鷹之に託していただきたい」約20分の演説の中では、「やらせコメント」の件など、ほかの候補者のことに触れることはありませんでした。小泉氏と高市氏がトップ争いをしているとみられる情勢に陣営は…。（小林氏の推薦人 勝俣 孝明 議員）「党員票が議員票と同じですから、1回目は。きめ細かな声かけをしっかりとしていくということ。これをやっていくことで最後追い上げたいと思う」また、ある小林陣営の関係者は、「小泉氏の問題は多少なりとも投票に影響するだろう」と話し、巻き返しを狙っています。「やらせコメント依頼」が、小泉氏の命運を左右するか注目されます。