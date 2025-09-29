２９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた一件を報じた。

番組では、市議会側が意見書を提出し、小川市長の回答を求めるという最新の動きを報じる中、コメンテーターで出演のタレント・ユージが「ラブホテルが悪いわけじゃなくて、相手が既婚者だったってことが悪いわけですよね。相手が独身だったらプライベートな話なんで何回、ラブホに行ってもいいわけですよね。相手が既婚だったのを知らないってのは、ちょっと苦しいと思うんですよ」とコメント。

これを受け、ＭＣの石井亮次アナウンサーは「あとね、もう１個言うとね。不倫したら市長はダメなのかっていう議論もあるじゃないですか？」と話し出すと「今回、こういうことがあったら『私は不倫しました、すみません！』と認めて『ただ、市長としてやらせていただきたい』って言ってれば、まだ百歩譲って、まだ、いいような気もする。でも『１０回以上行ったけど、不倫や男女の関係はありません！』って。えっ！？ それってウソっぽいよねってことを市長は平気で言っちゃえるんだってところがダメなんじゃないですか？」と問いかけていた。