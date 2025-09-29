（記者）

「きょうの定例会見、しっかりと質問受けていただけますか」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「…」



29日も、田久保市長は記者の質問には答えず、午前10時前に登庁しました。



（伊藤 薫平 キャスター）

「発表案件以外は答えない、とした田久保市長。きょうの定例会見。マイクの先で、語る事は…」



午前11時から開かれた定例会見。冒頭、田久保市長に対し報道各社は…。



（記者クラブ）

「8月に続き、本日の定例記者会見においても、発表事案以外の質問を受け付けないという姿勢を継続するならば、市民に対する説明責任を放棄するものであり、市長としての責務を果たしていないと言わざるを得ません。改めて、市長として責任ある対応と誠実な説明を強く求めます。よろしくお願いします」





（伊東市 田久保 真紀 市長）「百条委員会の決定について、また、刑事告発されていることにつきましては、私からコメントはできない旨、何度も申し入れをしております。その点に関しましては、本日も変わりはございませんので、どうかその点をご理解いただきたい思います」報道各社が発表事案以外の質問に応じるよう求めました。通常、毎月の定例記者会見では、市長からの発表に対する質問の後に、報道陣からの個別の質問に応じますが、田久保市長は8月の会見からこれを拒否していました。8月も、発表案件以外の質問には一切答えないという意向を示し、 報道各社は記者の質問に応じるよう要望していました。29日の定例会見の発表案件は、台風15号の被害状況についてなど4件。中でも注目を集めたのは…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「市長就任時提出書類等に関する要綱の制定について報告いたします」伊東市長就任時の新たなルール。（伊東市 田久保 真紀 市長）「伊東市長就任時にですね、経歴等の情報を取得する場合の 事務手続きについて整理をいたしまして、適正に整備がなされることを目的としたもの です。在任中の市長についても、同じ期間を適用するものとしております」これは、10月1日から伊東市長に対し、就任から21日以内に最終学歴の学歴証明書などを提出するように定めた要領の策定で、これには田久保市長も含まれるといいます。（記者）Q.「田久保市長は、どういう書類が提出されるんでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「最終学歴の提出ということで報告を受けましたので、最終学歴ですので、私は高校卒業の卒業証明書を取りまして、 それを提出させていただくと、 そのようになります」記者からは、自らの学歴詐称疑惑との関連を指摘する質問が相次ぎました。（記者）Q.「趣旨というのは旨というのはごまかす人がいるかもしれないという、その立て付けでの要領になるんでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「いえ、ごまかす人がいるかもしれないということではなくて、 先ほども申し上げました通り、 事務手続きを整理いたしまして、 簡略化するという意味でも、無駄のないように整理をさせていただいたと。証明書であれば、証明書でございますので、それ以上の証明が必要ありませんので、証明書を提出するという形で整理をさせていただきました」一方、学歴詐称問題が指摘されている中、「論点ずらし」ではないかと指摘も…。（記者）Q.「ご自身が卒業証書をオープンにしてないのに、このような要綱を定めることが論点ずらしとしか思えませんが」（伊東市 田久保 真紀 市長）「はい。論点ずらしとしか思いませんというご意見を承りますけれども、市長といたしましては、できるだけ担当する課の事務手続きについて整理をして簡略化をするというのは、これは仕事の1つだと思っておりますので、特に問題はないと思っております」そして、この新たなルールが制定されることについて責任を問われると…。（伊藤 薫平 キャスター）「詐称疑惑によって要領が、本来作られる予定がなかったものができてしまったことについては、ご自身の責任論というか、どういう風にお感じで す？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「責任論と言いますか、必要なもの、作るべきものについては速やかに作っていくという、そのような考えでおります」学歴詐称を指摘されたことが背景にあることは明言しませんでしたが…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「問題があることを知らなければ、問題解決はできませんので、問題があったと認識しましたので、きちんと解決する方法について、事務手続きを整理させていただいた。以上でございます」最終的には、自身の問題がきっかけとなったことを認めました。自身の学歴詐称疑惑との関連や制定の趣旨について説明はありませんでしたが、市の当局は…。（伊東市 近持 剛史 企画部長）「事務の簡略化と市長が言っていましたけども、基本的には僕らはそういうことというよりもですね、目的の中に、個人情報及び経歴情報の正確な把握というのが目的ですので、 あくまでもそういうことで、混乱がないように、改めてそこでしっかりチェックしてですね、混乱がないような形でやるために制定したというように考えております」一方、これまでの会見では机に置かれてなかった“自撮り棒”。どのような目的で置いているか尋ねると…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「どういう風に扱うか決めていませんけれども、わたくしの発言も含めまして、記録でとらせていただいております」あくまで、自身の発言の記録用と説明しました。自撮りについては事前に職員には知らされていなかったそうで。（伊東市 近持 剛史 企画部長）「きょうの自撮りは、ぼくらも初めて見させていただきまして、かなり、ぼくらも初めての経験でびっくりさせていただきました」一方、田久保市長がSNSで発信を続けるメガソーラー計画の問題。（伊東市 田久保 真紀 市長のSNSより）『誰が何と言おうとも、計画が完全に白紙撤回されるまで私も決して手を緩めないと改めて誓いを立てました。計画は白紙撤回されたわけではありません。河川占用の不許可を巡る裁判は裁判は継続中で、まったく予断を許さない状況が続いています。工事ができない、問題は終わったという情報には何の根拠も確証もありません」会見終了時、記者が質問を投げかけますが…。（伊藤 薫平 キャスター）「SNS投稿は市の見解と同じですか」（伊東市 田久保 真紀 市長）「ありがとうございました」伊東市は田久保市長のSNSでの発信について、あくまで個人の見解であるとホームページ上に掲載していて、メガソーラー計画などについて、なるべく発信は控えるよう市長に求めていましたが。（伊藤 薫平 キャスター）「控えるようにとお伝えした中で、 まだ、こう出てしまっている状況 に関してはどうですか」（伊東市 近持 剛史 企画部長）「市の行事とか取り組み、施策につきましては、できれば、市のその担当部署と協議させていただいて、お互いに情報を共有しまして、正しい情報を両方のホームページ、市長のSNS、そういった形でのせられるのが 一番いいかなと思っています」その後、田久保市長は再びSNSを更新。（伊東市 田久保 真紀 市長のSNSより）『午前中の定例会見終わってお昼は市役所8階の食堂へ。イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー。今回は、どこをどんな風に報道されるのか、どんな風に切り取られるのか、検証できるように念のため全編を動画保存しましたけど、ネットでは既にフルバージョン配信されているみたいですね（汗）受け答えについてもまだまだ研究の余地ありです。写真撮る前につい卵焼き食べちゃいました」