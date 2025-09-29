欧州株 堅調に始まる 半導体や製薬株などが主導
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100 9335.95（+51.12 +0.55%）
独ＤＡＸ 23795.51（+56.04 +0.24%）
仏ＣＡＣ40 7891.45（+20.77 +0.27%）
スイスＳＭＩ 11995.31（+65.51 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46724.00（+168.00 +0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6724.25（+27.75 +0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24855.25（+128.50 +0.52%）
