欧州株　堅調に始まる　半導体や製薬株などが主導
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100　 9335.95（+51.12　+0.55%）
独ＤＡＸ　　23795.51（+56.04　+0.24%）
仏ＣＡＣ40　 7891.45（+20.77　+0.27%）
スイスＳＭＩ　 11995.31（+65.51　+0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46724.00（+168.00　+0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6724.25（+27.75　+0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24855.25（+128.50　+0.52%）