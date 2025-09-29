お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が29日にコンビのYouTubeチャンネルを更新。“謹慎処分”を受けた過去を明かした。

「大人になってから怒られた話」のテーマで、濱家は「見取り図」リリーとのトークイベントのエピソードを披露。「月に1回くらいほんまに1時間立ちトークするだけのイベントやってんけど、回数重ねて慣れてきてダレてたんかな。俺がポケットに手突っ込んでしゃべってたんやて。リリーは腕組んでたかな」と回想した。

するとたまたまイベントを見に来ていた「東京から来たてのめっちゃ偉いセンター長」から呼び出されたといい、相方の山内は「センター長ってのは大阪のトップみたいなポジションやね、当時」と補足。

濱家は「大阪来たから若手の劇場でも見てみようかなって来たら、名前も知らんヤツが腕組んでポケットに手突っ込んで偉そうにしゃべってると。（センター長が）“もうやらんでいいわ。いらんねん、お前らみたいなヤツ。もう一生劇場出んな”って言ってそのまま帰って…」と明かし、「もう劇場出たらあかんってことになって、その日から謹慎。ポケットに手を突っ込んでいたから」と振り返った。

翌日、相方の山内、リリーの相方・盛山晋太郎と4人で謝罪に行った際、センター長から「お前どう思うねん」と話を振られた山内が「僕はあんま関係ないんで」とあっけらかんと言い放ったといい、濱家は「それに（センター長が）ちょっと笑って謹慎1日だけで済んだ」と明かした。

山内は「20時のライブに遅刻した和牛の水田、3カ月くらい謹慎になってた。実際に許されなかったパターンもあったから」と明かし、濱家は「（水田の謹慎は）半年やった、確か」と訂正した上で「あれは怖かった。終わったと思った。ポケットに手を突っ込んでライブしたアカンで、みんな」と呼びかけていた。