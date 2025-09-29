©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「チンゲン菜」をテーマに、チンゲン菜のおいしさをいかすメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「チンゲン菜と小松菜の違いがわかりません。うちの地域では、食べられる葉もの野菜は全部“ナッパ”です。チンゲン菜の食べ方を知りたい！」というもの。

そこで、「チンゲン菜のアサリあん」「ホットグリーンサラダ」「チンゲン菜の挽肉炒め」の３品を提案。「シンプルなのにしっかりおいしい！」とDAIGOも絶賛の、ご飯にもよく合う炒め物を調理する。

「チンゲン菜の挽肉炒め」
＜材料（２人分）＞
チンゲン菜　　　　　　　２株（240g）
豚ひき肉　　　　　　　　 80g
長ねぎ　　　　　　　　　 1/3本
にんにく（みじん切り）　 小さじ１
サラダ油　　　　　　　　 小さじ２
☆下ゆで
熱湯　　　　　　　　　　 600ml
塩　　　　　　　　　　　小さじ２
砂糖　　　　　　　　　　小さじ２
サラダ油　　　　　　　　大さじ１
☆豚ひき肉の下味
酒　　　　　　　　　　　小さじ１
しょうゆ　　　　　　　　小さじ１
オイスターソース　　　　小さじ１
こしょう　　　　　　　　適量
☆炒め調味料
酒　　　　　　　　　　　大さじ1/2
しょうゆ　　　　　　　　大さじ１
砂糖                        　　　 小さじ1/3
こしょう　　　　　　　　適量
水溶き片栗粉　　　　　　小さじ２
ごま油　　　　　　　　　小さじ１

＜作り方＞
①   チンゲン菜は３等分に切って食べやすい大きさに切り、軸と葉に分けて水洗いし、長ねぎはみじん切りにする。


②   下ゆでの熱湯に塩、砂糖、サラダ油を加え、チンゲン菜の軸を１分ゆでて水分を取る。

③   フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を中火でほぐすように炒め、豚ひき肉の下味の酒、しょうゆ、オイスターソース、こしょうを加えて炒める。

④   ③ににんにくのみじん切りを加えて中火で炒め、②を入れて炒め、チンゲン菜の葉を加えて強火にし、炒め調味料の酒、しょうゆ、砂糖、こしょうで調味して、水溶き片栗粉を加え、ごま油、長ねぎを加えて炒め合わせ、器に盛る。

DAIGO「チンゲン菜の葉も茎もちょうどいいゆで加減。挽肉も食べごたえがあっていい取り合わせです。材料はシンプルなのにめちゃめちゃおいしい！お店にこのメニューがあったら絶対頼んじゃいます」

