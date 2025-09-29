©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「チンゲン菜」をテーマに、チンゲン菜のおいしさをいかすメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「チンゲン菜と小松菜の違いがわかりません。うちの地域では、食べられる葉もの野菜は全部“ナッパ”です。チンゲン菜の食べ方を知りたい！」というもの。

そこで、「チンゲン菜のアサリあん」「ホットグリーンサラダ」「チンゲン菜の挽肉炒め」の３品を提案。「シンプルなのにしっかりおいしい！」とDAIGOも絶賛の、ご飯にもよく合う炒め物を調理する。

「チンゲン菜の挽肉炒め」

＜材料（２人分）＞

チンゲン菜 ２株（240g）

豚ひき肉 80g

長ねぎ 1/3本

にんにく（みじん切り） 小さじ１

サラダ油 小さじ２

☆下ゆで

熱湯 600ml

塩 小さじ２

砂糖 小さじ２

サラダ油 大さじ１

☆豚ひき肉の下味

酒 小さじ１

しょうゆ 小さじ１

オイスターソース 小さじ１

こしょう 適量

☆炒め調味料

酒 大さじ1/2

しょうゆ 大さじ１

砂糖 小さじ1/3

こしょう 適量

水溶き片栗粉 小さじ２

ごま油 小さじ１



＜作り方＞

① チンゲン菜は３等分に切って食べやすい大きさに切り、軸と葉に分けて水洗いし、長ねぎはみじん切りにする。



② 下ゆでの熱湯に塩、砂糖、サラダ油を加え、チンゲン菜の軸を１分ゆでて水分を取る。



③ フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を中火でほぐすように炒め、豚ひき肉の下味の酒、しょうゆ、オイスターソース、こしょうを加えて炒める。



④ ③ににんにくのみじん切りを加えて中火で炒め、②を入れて炒め、チンゲン菜の葉を加えて強火にし、炒め調味料の酒、しょうゆ、砂糖、こしょうで調味して、水溶き片栗粉を加え、ごま油、長ねぎを加えて炒め合わせ、器に盛る。

【TVer】で作り方を見る

DAIGO「チンゲン菜の葉も茎もちょうどいいゆで加減。挽肉も食べごたえがあっていい取り合わせです。材料はシンプルなのにめちゃめちゃおいしい！お店にこのメニューがあったら絶対頼んじゃいます」

©️ABCテレビ



☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/