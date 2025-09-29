「チンゲン菜と小松菜の違いがわかりません。うちの地域では、食べられる葉もの野菜は全部“ナッパ”です。」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「チンゲン菜」をテーマに、チンゲン菜のおいしさをいかすメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「チンゲン菜と小松菜の違いがわかりません。うちの地域では、食べられる葉もの野菜は全部“ナッパ”です。チンゲン菜の食べ方を知りたい！」というもの。
そこで、「チンゲン菜のアサリあん」「ホットグリーンサラダ」「チンゲン菜の挽肉炒め」の３品を提案。「シンプルなのにしっかりおいしい！」とDAIGOも絶賛の、ご飯にもよく合う炒め物を調理する。
「チンゲン菜の挽肉炒め」
＜材料（２人分）＞
チンゲン菜 ２株（240g）
豚ひき肉 80g
長ねぎ 1/3本
にんにく（みじん切り） 小さじ１
サラダ油 小さじ２
☆下ゆで
熱湯 600ml
塩 小さじ２
砂糖 小さじ２
サラダ油 大さじ１
☆豚ひき肉の下味
酒 小さじ１
しょうゆ 小さじ１
オイスターソース 小さじ１
こしょう 適量
☆炒め調味料
酒 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ１
砂糖 小さじ1/3
こしょう 適量
水溶き片栗粉 小さじ２
ごま油 小さじ１
＜作り方＞
① チンゲン菜は３等分に切って食べやすい大きさに切り、軸と葉に分けて水洗いし、長ねぎはみじん切りにする。
② 下ゆでの熱湯に塩、砂糖、サラダ油を加え、チンゲン菜の軸を１分ゆでて水分を取る。
③ フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を中火でほぐすように炒め、豚ひき肉の下味の酒、しょうゆ、オイスターソース、こしょうを加えて炒める。
④ ③ににんにくのみじん切りを加えて中火で炒め、②を入れて炒め、チンゲン菜の葉を加えて強火にし、炒め調味料の酒、しょうゆ、砂糖、こしょうで調味して、水溶き片栗粉を加え、ごま油、長ねぎを加えて炒め合わせ、器に盛る。
【TVer】で作り方を見る
DAIGO「チンゲン菜の葉も茎もちょうどいいゆで加減。挽肉も食べごたえがあっていい取り合わせです。材料はシンプルなのにめちゃめちゃおいしい！お店にこのメニューがあったら絶対頼んじゃいます」©️ABCテレビ
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/