12月5日に公開される水上恒司主演映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のコンセプトアートに迫る特別映像が公開された。

街を守る正義の不良を描く、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』。2024年にはTVアニメ化を果たし、各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻した。2025年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、原作は連載開始からわずか4年間で世界累計発行部数1,000万部を突破。舞台化、ゲーム化などメディアミックスも展開されている。初の実写映画化となる本作で監督を務めるのは、『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』などの萩原健太郎。脚本は、『ハケンアニメ！』で第46回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が手がける。

主演の水上が風鈴高校1年・桜遥役を演じるほか、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役を木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役を綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役をBE:FIRSTのJUNON、風鈴高校3年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役を中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役を上杉柊平がそれぞれ演じる。

公開された特別映像では、柔らかな筆致のコンセプトアートが立体的なセットへと変貌していく瞬間が捉えられている。原作の世界をオール沖縄ロケで再構築された街並みや店舗の“誕生”を、ビフォー・アフター形式で体感することができる。正義の不良軍団「防風鈴」が守る「東風商店街」は、物語の心臓部ともいえる大切な舞台。精鋭美術チームの手で、一軒一軒が息づくリアルな街として組み上げられた。そこには、主人公・桜遥（水上恒司）ら防風鈴メンバーの憩いの場である、紅一点・橘ことは（八木莉可子）が切り盛りする「喫茶ポスト」や、パン屋「さぼてん」、お好み焼き屋「まっするぱわー」など、原作やアニメでもおなじみの店も勢揃い。八百屋や精肉店まで並ぶその風景は、キャラクターたちが実際に暮らしているかのような“生きた空間”になっている。これらの店の外観は実際に営業している店舗の外装をこの作品の撮影のために特別に許可をもらいイチから塗装され、街の象徴ともいえる商店街のアーチは実際に道路に穴を開けて建造されたという徹底ぶり。沖縄の金武の地に再現された東風商店街は、まさに実在する街のような息遣いを感じられるほどのリアリティをもって生み出された。

そして今回の映像で特徴的なのは、街そのものがドラマを語っているかのようなディテール。乾いた砂や土の質感で、荒々しい世界に立ち向かう防風鈴を表しつつ、防風鈴総代・梅宮一（上杉柊平）が作物を育てる設定ともリンク。街の風景がキャラクターの心情や物語とシンクロすることで、ただのセットを超えた“物語のもう一人の登場人物”として存在感を放っている。（文＝リアルサウンド編集部）