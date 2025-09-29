MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』の第1話「星の海に魂の帆をかけた女」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：『永久のユウグレ』第1話WEB版予告 第0話の期間限定無料公開＆フィルムコミックも

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

テロリストに銃で撃たれ、意識を失ったアキラ。目を覚ました時には約200年が経過し、目の前には信じられない光景が広がっていた。戦争によって荒廃した街。国はもはやなく、“OWEL”と呼ばれる統一機構によって人々が管理される世界になっていた。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて生きていた世界から何もかもが変わってしまった未来に放り出され、愕然とするアキラ。時を同じくしてアキラの行動を監視するものが現れ……。

公開された第1話の先行場面カットでは、拘束されたアキラの姿をはじめ、ユウグレのアップなどが描かれている。

なお、脚本を津田尚、 画コンテを津田尚克と三浦貴博、演出を石間祐一と本間修、総作画監督を齊藤佳子がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）