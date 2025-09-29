BRUNOからPEANUTSコラボ新作！スヌーピーデザインの保温マグ＆スープジャーで秋支度をはじめよう！
人気ライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」より、スヌーピーが登場する世界中で愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした新アイテム2種が登場。これからの季節に大活躍する「蓋つきステンレスマグ」と「スプーン付きスープジャー」で、毎日のランチタイムやブレイクタイムがもっと楽しくなりそう！
【写真】スヌーピーの保温マグ＆スープジャー、全ラインナップを見る
■ちょうどいい飲み切りサイズ「蓋つきステンレスマグ short」
発売中の「PEANUTS 蓋つきステンレスマグshort」(2420円)は、容量320ミリリットルのコンパクトサイズ。真空二重構造で保温・保冷効果に優れ、冷たい飲み物も温かい飲み物もしっかり適温にキープしてくれる。スライド式のフタつきで、デスクワーク中でも使いやすい。
レトロなタッチで描かれたスヌーピーとウッドストックのイラストは、シンプルながらも存在感抜群。今季らしいパープルとミントグリーンの2色展開で、お仕事タイムやリラックスタイムにそっと彩りをプラスしてくれる。
■あったかスープをそのまま持ち運べる「スプーン付きスープジャー」
2025年10月9日(木)発売予定の「PEANUTS スプーン付きスープジャー」(3520円)は真空二重構造で、朝入れたスープやごはんが、お昼まであったかいまま楽しめる優れもの。フタの内側にスプーンが収納できるので、別で持ち歩く必要がないのも便利だ。
スヌーピーとウッドストックのほっこりとしたイラストは、寒い日のランチタイムに心まで温めてくれる。具だくさんのミネストローネや、とろとろのコーンスープ、さらには冷製スープまで、季節を問わず活躍してくれそう。かわいいスープジャーで、毎日のランチをインスタントから手作りスープにグレードアップしてみては。
ここで紹介した商品は、BRUNO公式オンラインショップ、直営店舗、BRUNO取扱店にて販売中(スープジャーは2025年10月9日(木)より)。人気のPEANUTSコラボアイテムは売り切れることも多いので、気になる方は早めにチェックを。肌寒くなってきたこの季節、大好きなスヌーピーと一緒に、あったかくて幸せな時間を過ごしてみてはいかが？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
