元お笑い芸人のバシャウマさんが考案するレシピに込められているのは、料理界のフロンティアスピリット！まだ誰も作っていないものを作ることをモットーに、自由な発想で「笑っちゃうほどうまい」独自の料理を提案してくれます。
チャンネル登録者数45万人超えの自炊系YouTuberによる、変なのになぜかおいしそうなレシピをご紹介します！
■イノベーションってこういうこと？ 三色鶏そぼろの新しい形
今回は三色鶏そぼろ丼を作ってみました。え？ 三色ですよ三色。バシャウマ間違ったこといってませんよね？ 味の感想ですが、食べた瞬間、いろんな国のニワトリがお口の中を駆け回り、口の中がグローバル養鶏場になっちゃいました。多様性ってこれかぁ！ そして、食べ進めていくうちにどんどん味が混ざっていって、最終的に全体がカレー味になっていき、見せかけの多様性を粉砕していきます。みなさんもぜひ作ってみてくださいね。
■三色鶏そぼろ丼
【材料】（2人分）
＜和風鶏そぼろの材料＞
鶏ひき肉…100g
酒…大さじ1
めんつゆ（2倍濃縮）…大さじ１
砂糖…小さじ1
サラダ油…適量
＜カレー鶏そぼろの材料＞
鶏ひき肉…100g
カレーパウダー…大さじ1/2
酒（または水）…大さじ１
サラダ油…適量
＜韓国風鶏そぼろの材料＞
鶏ひき肉…100g
酒（または水）…大さじ１
コチュジャン…小さじ1と1/2
サラダ油…適量
＜その他の材料＞
ご飯…300g
卵黄…1個
【作り方】
＜和風鶏そぼろを作る＞
（1）フライパンにサラダ油を入れて熱し、鶏ひき肉を入れ、中火で肉の色が変わるまで炒める。
（2）酒、めんつゆ、砂糖を加え、弱火で汁気がなくなるまで炒め、器に取り出す。
＜カレー鶏そぼろを作る＞
（1）フライパンをきれいにし、サラダ油を入れて熱し、鶏ひき肉を入れ、中火で肉の色が変わるまで炒める。
（2）カレーパウダーと酒（または水）を入れて炒め合わせる。
＜韓国風鶏そぼろを作る＞
（1）フライパンをきれいにし、サラダ油を入れて熱し、コチュジャンを入れて炒める。
（2）鶏ひき肉と酒（または水）を入れ、中火で肉にコチュジャンがなじむまで炒める。
＜三色鶏そぼろ丼を作る＞
（1）丼にご飯を盛り、三種類の鶏そぼろをバランスよくのせ、卵黄をのせる。
◆著者／バシャウマ
元お笑い芸人。YouTubeやTikTokにて自身の自炊動画を投稿中。ショート動画をメインに、ありそうでなかった独自の料理が話題となり、人気が急上昇。45万人を超えるフォロワーを獲得する（2025年8月現在）。
◆注意点
・各レシピの火加減や加熱時間は目安です。ご使用の機器によって異なるので、様子を見ながら調理してください。火加減で特に記載がないものは中火となります。
・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。
・野菜などの下処理（洗う、皮をむく等）は、基本的に作り方から省略しています。
・本書は基本的にバシャウマ的1人分＝通常の2人分で作成しています。分量人数については各レシピを参照ください。
著＝バシャウマ／『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』