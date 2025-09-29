歯科医院向けの電子カルテシステムなどを開発・販売する岡山市の東和ハイシステムが、来年（2026年）1月に社名を「Hiクラテス」に変更すると発表しました。

【写真を見る】東和ハイシステムが来年1月に社名変更へ AIの音声認識技術を活用した電子カルテシステムと同じ名の「Hiクラテス」に【岡山】

今月（9月）26日から3日間、横浜市で開かれた歯科医療機器の展示会「日本デン タルショー」に出展した東和ハイシステム。AIの音声認識技術を活用した電子カルテシステム「Hiクラテス」シリーズを来場者に披露しました。

その東和ハイシステムは、来年1月に社名を主力商品と同じ名前である「Hiクラテス」に変更すると発表しました。

（東和ハイシステム 飯塚正也社長）

「企業価値・ブランド力をもっと向上させて、一気にここで成長速度を加速する。リーディングカンパニーとして歯科業界を大きく変えていく思いでいます」

社名は今年12月に開かれる株主総会での承認を経て、来年1月に変更されるということです。