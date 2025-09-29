WurtSが11月26日にリリースするニューEP『デジタル・ラブ』より、新曲「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」のライブ映像が公開された。

（関連：【映像あり】WurtS、新曲「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」ライブ映像）

同映像は、7月にPEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント『UPDATE』でサプライズ披露した際のライブ映像だ。なお同楽曲の音源は、11月26日の同EPリリースに先駆けて9月24日より配信されている。

同EPには、同楽曲のほかTVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」、ドラマ『恋は闇』（日本テレビ系）主題歌「BEAT」、「クラッシュ feat. なとり」、さらにゲストアーティストを迎えた新曲を含む計5曲が収録される。

また、CDは『UPDATE』におけるWurtSのライブ映像を収録したBlu-ray付属の初回生産限定盤と、CDのみの通常盤に加え、『WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE- 会場予約限定盤』の全3種類だ。

会場予約限定盤は通常盤CD+GOODS仕様で、タオルとラバーバンドがBOXパッケージに同封されたツアー会場予約限定商品となっている。さらに、UNIVERSAL MUSIC STOREでは初回生産限定盤のみ、先着特典として直筆サイン入りポスター、アクリルキーホルダーが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）