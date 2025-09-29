（台北中央社）野球のBFAアジア選手権は28日、中国福建省の平潭で決勝が行われ、台湾は日本に0―11で完封負けし、2大会続けて準優勝となった。



上位4チームによるスーパーラウンドでは台湾、日本、韓国が2勝1敗で並んだため、決勝戦はTQB（得失点差率）が高かった台湾と日本で行われた。



台湾はこの日、米大リーグ・シンシナティ・レッズ傘下マイナーの林盛恩が先発したが、立ち上がりから制球に苦しんで3点を奪われ、1死しか奪えずに降板。続くオリックスの陳睦衡（チェン・ムーヘン）も連続で失点して二回途中で交代となった。さらに5人の投手をつぎ込んだが、日本打線の勢いを止められなかった。



打線は2番の潘俊宇が3安打を記録したものの、得点に結び付けられず、点は奪えなかった。



日本は2大会連続、通算21回目の優勝。同日に行われた3位決定戦では、韓国が中国を4―3で下した。上位3チームの日本、台湾、韓国は来年のU23（23歳以下）ワールドカップの出場権を手にした。



（謝静雯／編集：田中宏樹）