日経225オプション10月限（29日日中） 4万7000円コールが出来高最多1406枚
29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2369枚だった。うちプットの出来高が6847枚と、コールの5522枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の659枚（30円安62円）。コールの出来高トップは4万7000円の1406枚（30円安105円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 60000
50 0 1 54000
87 -1 1 53000
27 -1 1 52000
8 -1 2 51500
142 -1 4 51000
1 -1 6 50500
165 -3 6 50000
118 -4 9 49500
234 -8 12 49000
189 -12 21 48500
659 -16 35 48000
69 -28 39 47750
63 -30 49 47625
350 -23 58 47500
72 -31 64 47375
91 -52 73 47250
215 -38 87 47125
1406 -30 105 47000 2155 +360 1
88 -50 105 46875
60 -70 130 46750
56 -75 150 46625
235 -40 180 46500
25 -95 195 46375
20 -55 225 46250
21 -85 230 46125
383 -45 300 46000 1320 +105 7
20 -135 290 45875
79 -50 380 45750 1125 +70 1
40 -80 405 45625
80 -50 475 45500 895 -115 13
31 -190 475 45375 945 +120 4
67 -65 575 45250 810 +5 6
17 -120 595 45125 770 +55 25
294 -60 710 45000 635 -115 95
8 735 44875 605 +10 14
2 -220 790 44750 540 -95 60
1 -295 940 44625 515 -60 32
12 -310 980 44500 505 -35 97
44375 490 +110 2
44250 390 -70 48
44125 370 +40 12
23 -300 1330 44000 335 -75 339
43875 310 -60 2
43750 305 -15 245
43625 275 +30 41
6 1775 43500 240 -55 329
43375 220 -40 21
43250 205 -40 33
43125 190 -40 84
5 2150 43000 175 -55 425
42875 180 -20 20
42750 150 -55 96
