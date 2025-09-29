　29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2369枚だった。うちプットの出来高が6847枚と、コールの5522枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の659枚（30円安62円）。コールの出来高トップは4万7000円の1406枚（30円安105円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　60000　
　　50　　　 0　　　 1　　54000　
　　87　　　-1　　　 1　　53000　
　　27　　　-1　　　 1　　52000　
　　 8　　　-1　　　 2　　51500　
　 142　　　-1　　　 4　　51000　
　　 1　　　-1　　　 6　　50500　
　 165　　　-3　　　 6　　50000　
　 118　　　-4　　　 9　　49500　
　 234　　　-8　　　12　　49000　
　 189　　 -12　　　21　　48500　
　 659　　 -16　　　35　　48000　
　　69　　 -28　　　39　　47750　
　　63　　 -30　　　49　　47625　
　 350　　 -23　　　58　　47500　
　　72　　 -31　　　64　　47375　
　　91　　 -52　　　73　　47250　
　 215　　 -38　　　87　　47125　
　1406　　 -30　　 105　　47000　　2155 　　+360　　　 1　
　　88　　 -50　　 105　　46875　
　　60　　 -70　　 130　　46750　
　　56　　 -75　　 150　　46625　
　 235　　 -40　　 180　　46500　
　　25　　 -95　　 195　　46375　
　　20　　 -55　　 225　　46250　
　　21　　 -85　　 230　　46125　
　 383　　 -45　　 300　　46000　　1320 　　+105　　　 7　
　　20　　-135　　 290　　45875　
　　79　　 -50　　 380　　45750　　1125 　　 +70　　　 1　
　　40　　 -80　　 405　　45625　
　　80　　 -50　　 475　　45500　　 895 　　-115　　　13　
　　31　　-190　　 475　　45375　　 945 　　+120　　　 4　
　　67　　 -65　　 575　　45250　　 810 　　　+5　　　 6　
　　17　　-120　　 595　　45125　　 770 　　 +55　　　25　
　 294　　 -60　　 710　　45000　　 635 　　-115　　　95　
　　 8　　　　　　 735　　44875　　 605 　　 +10　　　14　
　　 2　　-220　　 790　　44750　　 540 　　 -95　　　60　
　　 1　　-295　　 940　　44625　　 515 　　 -60　　　32　
　　12　　-310　　 980　　44500　　 505 　　 -35　　　97　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 490 　　+110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 390 　　 -70　　　48　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 370 　　 +40　　　12　
　　23　　-300　　1330　　44000　　 335 　　 -75　　 339　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 310 　　 -60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 305 　　 -15　　 245　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 275 　　 +30　　　41　
　　 6　　　　　　1775　　43500　　 240 　　 -55　　 329　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 220 　　 -40　　　21　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 205 　　 -40　　　33　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 190 　　 -40　　　84　
　　 5　　　　　　2150　　43000　　 175 　　 -55　　 425　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 180 　　 -20　　　20　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 150 　　 -55　　　96　