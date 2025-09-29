日経225オプション11月限（29日日中） 2万4000円プットが出来高最多260枚
29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3137枚だった。うちプットの出来高が2286枚と、コールの851枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の260枚（5円安11円）。コールの出来高トップは5万円の174枚（32円安93円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
54 1 59000
60 -1 2 57000
12 -5 5 55000
10 -3 8 54500
33 -6 9 54000
10 -10 12 53500
26 -9 16 53000
13 -14 21 52500
18 -10 30 52000
7 -15 37 51500
47 -19 50 51000
55 -23 68 50500
174 -32 93 50000
7 -35 125 49500
65 -45 170 49000
41 -65 220 48500
42 -75 310 48000
30 340 47750
9 -145 395 47500
3 -100 470 47250
1 -80 495 47125
37 -90 525 47000
10 -55 610 46750
5 -130 655 46500
46375 2130 1
2 -135 740 46250
4 -90 815 46125
20 -150 830 46000
9 -70 1090 45500 1590 +190 4
45250 1460 +120 1
41 -305 1285 45000 1280 -70 20
1 1440 44875 1275 +35 8
44750 1215 -5 8
1 1600 44500 1075 -10 18
44375 1040 6
44250 1010 3
44125 965 +65 9
1 -365 1910 44000 900 -20 20
43875 900 +5 1
43625 815 +15 1
3 2250 43500 760 -75 8
43375 755 3
43000 655 -55 42
42875 655 +25 2
42750 590 -15 38
42625 575 +40 5
42500 545 +55 22
42375 535 +50 3
42125 505 +60 2
42000 475 -40 27
41500 395 -30 1
41375 395 -5 3
41125 350 -20 2
