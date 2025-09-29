　29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3137枚だった。うちプットの出来高が2286枚と、コールの851枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の260枚（5円安11円）。コールの出来高トップは5万円の174枚（32円安93円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　54　　　　　　　 1　　59000　
　　60　　　-1　　　 2　　57000　
　　12　　　-5　　　 5　　55000　
　　10　　　-3　　　 8　　54500　
　　33　　　-6　　　 9　　54000　
　　10　　 -10　　　12　　53500　
　　26　　　-9　　　16　　53000　
　　13　　 -14　　　21　　52500　
　　18　　 -10　　　30　　52000　
　　 7　　 -15　　　37　　51500　
　　47　　 -19　　　50　　51000　
　　55　　 -23　　　68　　50500　
　 174　　 -32　　　93　　50000　
　　 7　　 -35　　 125　　49500　
　　65　　 -45　　 170　　49000　
　　41　　 -65　　 220　　48500　
　　42　　 -75　　 310　　48000　
　　30　　　　　　 340　　47750　
　　 9　　-145　　 395　　47500　
　　 3　　-100　　 470　　47250　
　　 1　　 -80　　 495　　47125　
　　37　　 -90　　 525　　47000　
　　10　　 -55　　 610　　46750　
　　 5　　-130　　 655　　46500　
　　　　　　　　　　　　　46375　　2130 　　　　　　　 1　
　　 2　　-135　　 740　　46250　
　　 4　　 -90　　 815　　46125　
　　20　　-150　　 830　　46000　
　　 9　　 -70　　1090　　45500　　1590 　　+190　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45250　　1460 　　+120　　　 1　
　　41　　-305　　1285　　45000　　1280 　　 -70　　　20　
　　 1　　　　　　1440　　44875　　1275 　　 +35　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44750　　1215 　　　-5　　　 8　
　　 1　　　　　　1600　　44500　　1075 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　44375　　1040 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　44250　　1010 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 965 　　 +65　　　 9　
　　 1　　-365　　1910　　44000　　 900 　　 -20　　　20　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 900 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 815 　　 +15　　　 1　
　　 3　　　　　　2250　　43500　　 760 　　 -75　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 755 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 655 　　 -55　　　42　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 655 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 590 　　 -15　　　38　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 575 　　 +40　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 545 　　 +55　　　22　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 535 　　 +50　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 505 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 475 　　 -40　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 395 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 395 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 350 　　 -20　　　 2　