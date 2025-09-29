音の定位が正確！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/9/29
「BCNランキング」2025年9月15日〜21日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Black
61670（SteelSeries）
2位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
3位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
4位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
5位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
6位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
7位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
8位 Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
9位 Razer Hammerhead V3 Wired Earbuds
RZ12-05590100-R3AC（Razer）
10位 INZONE H9 II ホワイト
WH-G910N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
