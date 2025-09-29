日経225オプション12月限（29日日中） 2万円プットが出来高最多57枚
29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は225枚だった。うちプットの出来高が175枚と、コールの50枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の57枚（4円安12円）。コールの出来高トップは6万円の22枚（2円安4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 -2 4 60000
21 -8 20 55000
3 -60 230 50000
1 640 47500
3 780 47000
44250 1345 4
42375 800 1
42000 700 +25 3
39000 320 -10 20
38000 255 -5 30
37500 220 2
37000 200 6
36000 175 -5 20
33250 105 3
33000 105 10
31000 69 1
28000 58 +8 1
26000 28 1
21000 13 12
20000 12 -4 57
17000 8 1
15000 5 -1 1
14000 5 -1 1
10000 3 0 1
株探ニュース
