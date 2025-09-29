　29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は225枚だった。うちプットの出来高が175枚と、コールの50枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の57枚（4円安12円）。コールの出来高トップは6万円の22枚（2円安4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　22　　　-2　　　 4　　60000　
　　21　　　-8　　　20　　55000　
　　 3　　 -60　　 230　　50000　
　　 1　　　　　　 640　　47500　
　　 3　　　　　　 780　　47000　
　　　　　　　　　　　　　44250　　1345 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 800 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 700 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 320 　　 -10　　　20　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 255 　　　-5　　　30　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 220 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 200 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 175 　　　-5　　　20　
　　　　　　　　　　　　　33250　　 105 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 105 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　69 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　58 　　　+8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　28 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　13 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　-4　　　57　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 8 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 5 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 5 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 1　


株探ニュース