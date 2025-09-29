「PSVにもアヤックスにも、あんなストライカーはいない」７戦６発の上田綺世に識者から称賛の嵐！ ファン・ペルシ監督も絶賛「今まさに最高のパフォーマンスを見せている」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地９月28日、エールディビジ第７節でフローニンゲンと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。
このゲームで決勝ゴールを奪ったのが、上田だった。スコアレスで迎えた50分、敵陣ペナルティエリア内で左からのクロスに反応して、豪快にダイビングヘッドを叩き込んでみせた。
これで上田はリーグ戦７戦６発。オランダメディア『drimble』によると、得点ランキング単独トップに立った日本人ストライカーを元オランダ代表のマルチャーノ・ヴィンク氏は、「私にとって、ウエダは間違いなくマン・オブ・ザ・マッチだ。彼は素晴らしいプレーを見せた。あの（ゴールの）瞬間が勝敗を分けた」と称賛する。
また『soccernews』は、「PSVにもアヤックスにも、あのようなプレーができるストライカーはいない」と、元デンマーク代表のケネス・ペレス氏の上田への賛辞の言葉を紹介した。
さらに『FR12.NL』によると、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は、上田を次のように絶賛している。
「彼はあらゆる面で輝きを放っている。アヤセとは長い付き合いだが、今まさに最高のパフォーマンスを見せている。毎日、健康で幸せそうにプレーしているのがわかる。素晴らしいヘディングだった」
絶好調の27歳がどこまでゴール数を伸ばすのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目はダイビングヘッド弾！
このゲームで決勝ゴールを奪ったのが、上田だった。スコアレスで迎えた50分、敵陣ペナルティエリア内で左からのクロスに反応して、豪快にダイビングヘッドを叩き込んでみせた。
これで上田はリーグ戦７戦６発。オランダメディア『drimble』によると、得点ランキング単独トップに立った日本人ストライカーを元オランダ代表のマルチャーノ・ヴィンク氏は、「私にとって、ウエダは間違いなくマン・オブ・ザ・マッチだ。彼は素晴らしいプレーを見せた。あの（ゴールの）瞬間が勝敗を分けた」と称賛する。
また『soccernews』は、「PSVにもアヤックスにも、あのようなプレーができるストライカーはいない」と、元デンマーク代表のケネス・ペレス氏の上田への賛辞の言葉を紹介した。
「彼はあらゆる面で輝きを放っている。アヤセとは長い付き合いだが、今まさに最高のパフォーマンスを見せている。毎日、健康で幸せそうにプレーしているのがわかる。素晴らしいヘディングだった」
絶好調の27歳がどこまでゴール数を伸ばすのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目はダイビングヘッド弾！