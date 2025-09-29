タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。子どもたちとの自然遊びの様子を公開しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「秋の自然遊びが大好き」 子どもとザリガニ釣りを満喫 コンビニのスルメと100円ショップのタコ糸を利用





小倉さんは「秋の自然遊びが大好きです 秋は沢山お出かけしたいなぁ」とコメントを添えて投稿しました。写真には、池のほとりで遊ぶ子どもたちの姿が映し出されています。地面に座り、手に棒を持って水面を見つめザリガニ釣りを楽しむ子どもたちの様子が微笑ましい光景となっています。







また公式ブログでも「自然遊び」というタイトルの投稿をアップし、「今日は午前中から自然遊びを楽しみました」と報告しています。特に「コンビニでスルメ、100均でタコ糸を購入して ザリガニ釣り」という文章からは、子どもたちとの時間を充実させようとする小倉さんの工夫が感じられます。







ブログに添えられた写真には、公園の一角で楽しそうに過ごす男の子の姿も。黒いTシャツに短パン、青いスニーカーを履いた男の子が枝を手に持ち、カメラに向けてポーズをとっています。背後には小川が流れ、周囲には大きな岩もあり、自然豊かな環境で遊ぶ様子がうかがえました。







小倉さんは「秋は沢山お出かけしたいです！！」と意気込みを表現。季節の変わり目を迎え、子どもたちとの外遊びをより一層楽しみにしている様子を伝えています。







この投稿に、「自然が、たくさんの所で秋を感じながら、お子さん達が仲良く、遊ぶのは良い思い出になりますね」「いろんなところで，自然を満喫して下さい。秋を楽しんで」「次男くんと三男くん 自然の中で伸び伸びと遊んでますね！」「自然に触れる事によって、いろいろな事を学んでいきますね」などの声が寄せられています。

