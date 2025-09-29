「微妙な気温の日」に“この1枚”！【ユニクロ】40・50代の「即戦力トップス」

気温が高めの日もある秋のはじめは、着る服に悩むことも。そんなときに頼りになりそうなのが【ユニクロ】の「半袖セーター」。きれいなシルエットが洗練された雰囲気を演出し、カジュアルにもきれいめにも着まわせます。洗濯機で洗える扱いやすさも魅力で、普段使いから通勤、休日のお出かけまで幅広く活躍しそう。

上品見えするシンプルデザインで即戦力に

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター」\1,990（税込・セール価格）

半袖なので即戦力になり、カーディガンやジャケットのインナーとしても使いやすいセーター。「ほどよいハリ感があり、シルエットがきれいに出る編み地」（公式サイトより）で高見えし、シンプルコーデのおしゃれ度をさりげなくアップできそうです。短め丈のボクシーシルエットもトレンド感アリ。持っておけばオンオフ問わずに重宝するはず。

アウトスタイルでも決まる美シルエット

デザインはシンプルなので、手持ちボトムスに合わせやすいのも魅力。セットアップ対応の「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」を合わせるのもおすすめです。@shocogram__さんは「今日は珍しく最高気温30度いかないみたい…そんな日に活躍してくれる」とコメントしており、今の時期にちょうどよさそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M