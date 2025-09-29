櫻井翔＆中条あやみ、MC再タッグ 松本若菜・夏帆らが“ヒットドラマ”クイズ対決
【モデルプレス＝2025/09/29】TBSでは、10月3日よる8時55分より『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』を放送。嵐の櫻井翔と女優の中条あやみがMCとして再タッグを組む。
名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する本番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームは、ドラマ愛No.1の栄冠と、豪華副賞を手に入れることができる。4月に放送した第1弾が好評を博し、この度第2弾の放送が決定した。
今回挑戦するのは、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から松本若菜、吉沢悠、関水渚。火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、サーヤ（ラランド）、青島心。金曜ドラマ『フェイクマミー』から野呂佳代、橋本マナミ、津田篤宏（ダイアン）、前回の放送で優勝した朝井大智。そして「ドラマ大好き芸能人」として、劇団ひとり、神田愛花、朝日奈央、岡部大（ハナコ）が登場。豪華メンバーたちがそれぞれチームとなって対決する。
今回は“TBS名作ドラマ年表”からヒットドラマの名シーンを切り抜き、クイズを出題。『Beautiful Life〜ふたりでいた日々〜』、『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』、『オレンジデイズ』など、TBSの名作が続々登場。名シーンの数々に、松本も思わず「TBSっていいドラマがいっぱいですね」と語るほど、貴重な映像が盛りだくさん。そして切り抜きクイズはデッドヒートの展開に。ドラマ愛No.1の栄冠を手にするのは一体どのチームなのか。（modelpress編集部）
◆櫻井翔×中条あやみMC再タッグ
