注目の“日本一のサークル美女”候補 大阪教育大学・福田真鈴さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/29】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は大阪教育大学・福田真鈴（ふくだ・まりん）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：大阪教育大学
出身地：岡山県
誕生日：5月24日
趣味：おひとりさま、バドミントン
特技：腹話術、韓国語
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
私は「挑戦している人を全力でサポートしたい」という思いでアナウンサー職を志望しています。今までの部活動や課外活動で努力を支えることにやりがいを感じたからです。しかし、自分が掲げた大きな目標に対して家族以外の人が応援してくれた経験を今までにあまりしてきませんでした。応援する立場にやりがいを感じ志す上で、応援される側を経験してどれだけ応援の声が力になるかを実感したいと思いました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
エピソードを集めています。毎日の配信の中で今日何があったかというネタ集めをしていて日記を書くようにもなりました。自分に起きた出来事や感じたことをアウトプットすることで、マスの意見を認識できたり、自分についてもより知ることができているなと感じます。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
誰かを喜ばせたいという気持ちが強いことです。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
アナウンサーです。目標に向かって挑戦している人のバックグラウンドや過程にスポットライトを当て、努力を支えたい、またそれを公共の電波というメガホンを通して伝えることで、視聴者が一歩を踏み出すきっかけづくりをしたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
たくさんの人からの応援を糧に、等身大の自分でグランプリになるという目標を達成したいです！
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
