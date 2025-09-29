加護亜依、ミニスカ姿で抜群スタイル披露「可愛い」「脚綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】元モーニング娘。の加護亜依が29日、自身のInstagramを更新。番組出演時のミニスカート衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】加護亜依、ミニスカで美脚披露
加護は「テレビ朝日『ロンドンハーツ』30日（火）よる11時15分から 格付けしあう女たち『（一般女性に聞いた）友達になりたくない女』に出演いたします！」とテレビ番組への出演を報告。黒のミニスカートにブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインを披露している姿が写されており、「ぎゃああ、怖すぎる〜。笑 ドキドキのヒヤヒヤの収録でしたが面白くて楽しかったですー！」と収録の様子を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「脚綺麗」「スタイル抜群」「変わらず素敵」「番組楽しみ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
