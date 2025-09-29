くすみを飛ばして肌色を明るく！ 顔映えパープルトップス

くすみをカバーし、肌に透明感を与えるコントロールカラーのパープル。トップスでも同様の効果を発揮し、着るだけで肌を補正する効果が期待できます。今季注目のパープルで彩られたトップスをマーク！

【ロンハーマン】別注色の深みパープルで彩られた【オーラリー】定番プルオーバー

「Giza Boat-neck Pullover」\34,100【オーラリー】

【オーラリー】で毎シーズン好評のギザボートネックのプルオーバー。ネイビーがかったパープルは【ロンハーマン】の別注カラー。ベーシックなデザインのため、ボトムスを選ばず、深みのあるパープルで大人の落ち着きが演出できる優秀プルオーバーです。

【デミルクス ビームス】A級シルクから生まれた上質ラベンダー色カーデ

「シルク クルーネック カーディガン」\25,300

ラベンダーで彩られシルク100％のクルーネックカーディガンは、シンプルでありながら女性らしさを感じさせるエレガントな佇まい。A級シルクを使用し、柔らかな光沢と発色の美しさが魅力で、長すぎず、短すぎないベーシックな着丈で幅広いスタイリングに活躍します。手洗い可能。

【センス オブ プレイス バイ アーバンリサーチ】シアー感で垢抜け！ 上品なヘンリーネックセーター

「シアーヘンリーネックセーター」\4,400

淡いパープルと程よいシアー感が大人っぽさを引き立てるヘンリーネックのセーター。上品な抜け感のあるアイテムながら、リングドットボタンがカジュアルなポイントに。コンパクトなシルエットで、着るだけですっきりとしたスタイリングが即叶います。

【フリークス ストア】ユニークプリントのスウェットは【チャンピオン】別注

「ブルドッグ フロッキー プリント スウェット」\7,997【チャンピオン】

【チャンピオン】への別注スウェットはブルドッグをプリントした、遊び心のあるデザイン。配色にこだわったフロッキープリントが秋らしく、裏毛スウェットのため冬でもあったか。コンパクトなショート丈ですっきりした着こなしが叶い、袖口のチェンピオンのロゴマークがポイントに。

【フリークス ストア】ロゴがポイント！ 裏起毛で冬もあったかスウェット

「W IMPERIAL PARK SWEAT CREW」\9,350【コロンビア】※2025年9月下旬発売予定

【コロンビア】に別注したスウェットプルオーバーは、体型カバーとこなれ感を両立したビッグシルエット。胸元と袖のロゴがアクセントに。裏起毛で保温性にも優れています。

今年らしくて顔映えも狙えるパープルのトップスを、この秋はぜひ手に入れて。

※価格はすべて税込みです