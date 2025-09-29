『ばけばけ』タエの夫・傳が現れて… 第2回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第2回（9月30日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、この世はうらめしい。けど、すばらしい。没落士族の娘・松野トキ（高石あかり）と外国人の夫・ヘブン（トミー・バストウ）。怪談を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。明治のはじめ。小学生のトキ（福地美晴）は、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする。
今回は、明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない松野家。小学校で将来の夢を聞かれたトキ（福地美晴）は、親友の野津サワ（小山愛珠）の答えに影響され、教師を目指したいと言い出す。武家の娘としてお茶などの稽古を親戚の雨清水タエ（北川景子）につけてもらっていたトキは、教師になる勉強をするために辞めたいと伝える。武士の娘が働く必要はないと否定され落ち込むトキの前に、タエの夫の傳（堤真一）が現れる。
