櫻井翔×中条あやみが再タッグ 『THEキリヌキ』に松本若菜、夏帆ら参戦
櫻井翔と中条あやみがMCを務める特番『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』が、10月3日午後8時55分からTBS系で放送される。名作ドラマの名場面を切り抜いてクイズとして出題し、ポイントを競う内容で、最も多く正解したチームが“ドラマ愛No.1”の称号と副賞を獲得する。4月に放送された第1弾が好評を博し、今回待望の第2弾として帰ってくる。
【写真】豪華な出演者がズラリと集結！
出演者は豪華な顔ぶれがそろった。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チームとして松本若菜、吉沢悠、関水渚が参戦。火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは夏帆、ラランドのサーヤ、青島心が挑む。さらに金曜ドラマ『フェイクマミー』から野呂佳代、橋本マナミ、ダイアンの津田篤宏、そして前回優勝者の朝井大智が参戦。加えて「ドラマ大好き芸能人」枠として劇団ひとり、神田愛花、朝日奈央、ハナコの岡部大がチームを組み、番組を盛り上げる。
クイズの題材となるのは“TBS名作ドラマ年表”。『Beautiful Life〜ふたりでいた日々〜』、『SPEC』、『オレンジデイズ』など、時代を彩った数々のヒット作から名場面を出題する。思い出の映像に松本若菜は「TBSっていいドラマがいっぱいですね」と感慨を語った。
