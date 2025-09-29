高知県出身のアイドル・西森杏弥さんが、9月29日に一日警察署長に任命され、高知県佐川町の道の駅で交通ルールを守ろうと呼びかけを行いました。



秋の全国交通安全運動にあわせて29日に佐川警察署の一日警察署長に任命されたのは、アイドルグループ「僕が見たかった青空」に所属する仁淀川町出身の西森杏弥さんです。



今回はじめて一日署長に任命された西森さんは、署長としての意気込みを語りました。





■西森杏弥さん「忘れてしまいがちなルールとかたくさんあると思うので、自分含めて改めて意識できる1日にできたらと思うし、私の大好きな地元なので地域の皆さんとの交流を大切にしながら1日頑張りたい」このあと西森さんは「まきのさんの道の駅・佐川」で、訪れた人に交通安全を啓発するチラシやグッズを配布しながら、交通マナーを守ろうと呼びかけていました。■西森杏弥さん「全国交通安全期間です。よろしくお願いします」今年、28日までに佐川署管内で発生した人身事故の件数は、24年より5件少ない10件でしたが、死亡事故は1件発生していて、佐川署では引き続き事故防止を呼びかけています。