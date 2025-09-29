下越、中越、上越では、２９日夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒し、落雷や突風に注意してください。



新潟地方気象台は２９日午後４時３２分、大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表し注意を呼びかけています。



湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受け、大気の状態が不安定となっており、新潟県では２９日は雷を伴って激しい雨の降る所がある見込みです。



県内は、これまでの雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。





◆降水量２８日の降り始めから２９日午後４時までの降水量です。五泉市村松 ７５．０ミリ阿賀町室谷 ７０．０ミリ柏崎 ６８．０ミリ◆雨の予想２９日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ２０ミリ３０日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ５０ミリ上越 ５０ミリ佐渡 ３０ミリ下越、中越、上越では、２９日夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒し、落雷や突風に注意してください。