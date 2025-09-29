「余韻がすごい〜！」好角家の29歳タレントが艶やか浴衣姿で国技館に降臨「番付の重みを感じられて幸せすぎる」と大興奮

大相撲秋場所千秋楽の観戦に訪れた山根千佳(C)産経新聞社

大の相撲好きで、“スー女”の先駆けとも言われるタレントの山根千佳が、9月29日までに自身のSNSを更新。同28日に千秋楽を迎えた大相撲秋場所を観戦するため、両国国技館を訪れたことを明かした。

【写真】大相撲「横綱決戦」に大興奮！山根千佳の艶やか浴衣姿をチェック

山根は白を基調に、青の花柄が鮮やかにあしらわれた艶やかな浴衣姿の写真を投稿。両手で広げているのは、横綱・大の里の四股名がプリントされた応援タオルだ。

秋場所の千秋楽は2敗の横綱・豊昇龍が本割で、1敗の大の里を押し出しで圧倒し、16年ぶりの横綱同士による優勝決定戦に突入。ここでは大の里が修正能力を発揮し、物言いが付く攻防の末に、寄り倒しで豊昇龍を撃破。5度目の優勝を飾った。

会場は大盛り上がり。激闘を目の当たりにした山根も、「千秋楽に横綱同士の優勝がかかる直接対決は豊昇龍関が勝って決定戦に こんな楽しい千秋楽あっていいのでしょうか！！」と大興奮。「そして決定戦は大の里関の勝利！！5度目の優勝おめでとうございます」と祝福した。