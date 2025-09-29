サッカー・J1のヴィッセル神戸は29日、2026シーズンの新戦力として、京都橘高校のU-18日本代表FW伊藤湊太選手（18）の加入が内定したと発表しました。

2007年9月24日生まれ、京都府京都市出身で、186cm、75kgという恵まれた体躯を持つ伊藤選手。クラブからは「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの積極的なプレッシングで相手に圧力をかけることができる攻守ともにハイレベルなFW」と紹介されています。

伊藤選手は、クラブを通じて、「目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴィッセル神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。このクラブの一員としてプレーできることを誇りに感じ、日々成長していきたい」とコメント。



そのうえで、「これまで関わってくださった全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします」と抱負を述べています。

ヴィッセルは2026シーズンの加入内定選手として、ヴィッセル神戸U-18のMF濱崎健斗選手（18、※「崎」＝たつさき）、MF大西湊太選手（18）、MF瀬口大翔選手（17）、FW渡辺隼斗選手（18）のトップチーム昇格を発表済み。高校年代からの新加入は5人目となります。さらに、今シーズンは2025年JFA・Jリーグ特別指定選手としてプレーする順天堂大学のDF入江羚介選手（20）は2027シーズン1月の加入が内定済みです。