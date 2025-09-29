子どもたちの笑顔があふれました。

24時間テレビの寄付金を活用した「絵本の読み聞かせ活動」。

長崎市で27日に行われ、日本テレビからは、news every.の鈴江奈々アナウンサーらが訪れました。

（日本テレビ 後呂 有紗アナウンサー）

「まるで太陽がのぼり来るようだと、街の者たちは噂した」

（日本テレビ 並木 雲楓アナウンサー）

「ありがとうね、おかげで助かったよ」

「やあ、いつもすまないねえ」

（冷川小粹アナウンサー）

「王にふさわしいのは、この私だというのに。何とかしなければ」

長崎市の児童養護施設『マリア園』の子どもたちを前に行われた「絵本の読み聞かせ」。

news every.でおなじみの日本テレビ 鈴江奈々アナウンサーや、NIBの冷川小粹アナウンサーら、5人が語り手を務めました。

24時間テレビ「児童養護施設マラソン」で集まった寄付金を活用していて、主催したチャリティー委員会は、全国の施設を継続的に訪れることを目指しています。

アナウンサーらは、絵本の読み聞かせや朗読を通じて、子どもたちに命の大切さや現代社会における情報の扱い方などを伝えていました。

また 子どもたちと発声練習も行い、ともに体を動かしながら、笑顔あふれる時間となりました。

（参加児童）

「楽しかった。命について大切さとか改めて思った」

（児童養護施設マリア園 赤岩 保博 施設長）

「ものを介さずに、物語やいろいろな活動を通してアナウンサーと子どもたちのやり取り。心のやり取りが大事なこと」

来月末には、名古屋で開催される予定だということです。