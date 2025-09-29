背中から冷やす、両手は自由。現場の暑さに、スマートな冷感対策【ケンユー】の背中クーラーがAmazonに登場中‼
断熱アルミ＋氷結ジェルで冷感長持ち。動きながら涼しさをキープする【ケンユー】の背中クーラーがAmazonに登場!
ケンユーの背中クーラーは、背中から効率的に体を冷却するために設計された、暑さ対策用の冷感アイテム。背負うタイプの構造により両手が自由に使え、作業中でも快適に着用できる。
内部には氷結ジェル袋を搭載し、冷感が長時間持続。さらに断熱アルミシートを付属することで、冷気を逃しにくく、外気の熱からも守られる。ゴム部はサイズ調節が可能で、適度な太さが体にしっかりフィット。ファン付き作業服との併用にも対応しており、現場作業や農作業、アウトドアなど幅広いシーンで活躍する。
使用時は必ず衣服の上から装着し、冷たすぎると感じた場合はアルミ面を体側に向けるか、タオルなどで調整する。ジェル袋の中身は食べられず、万が一皮膚や目に触れた場合はすぐに水で洗い流し、異常があれば医師に相談すること。
繰り返し使用可能で、暑さに立ち向かう現場の頼れるパートナーとなる一台。
