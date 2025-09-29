ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

断熱アルミ＋氷結ジェルで冷感長持ち。動きながら涼しさをキープする【ケンユー】の背中クーラーがAmazonに登場!

ケンユーの背中クーラーは、背中から効率的に体を冷却するために設計された、暑さ対策用の冷感アイテム。背負うタイプの構造により両手が自由に使え、作業中でも快適に着用できる。

内部には氷結ジェル袋を搭載し、冷感が長時間持続。さらに断熱アルミシートを付属することで、冷気を逃しにくく、外気の熱からも守られる。ゴム部はサイズ調節が可能で、適度な太さが体にしっかりフィット。ファン付き作業服との併用にも対応しており、現場作業や農作業、アウトドアなど幅広いシーンで活躍する。

使用時は必ず衣服の上から装着し、冷たすぎると感じた場合はアルミ面を体側に向けるか、タオルなどで調整する。ジェル袋の中身は食べられず、万が一皮膚や目に触れた場合はすぐに水で洗い流し、異常があれば医師に相談すること。

繰り返し使用可能で、暑さに立ち向かう現場の頼れるパートナーとなる一台。