今季中に日米通算２００勝を達成することはできるのか――。日米通算２００勝に王手をかけている巨人の田中将大投手（３６）が翌３０日の中日戦（東京ドーム）に先発することが２９日、決まった。

前回登板（２１日＝中日戦）では初回に中日・上林からソロ、２回には石伊に２ランを浴びるなど試合序盤からリズムを崩し、５回途中５安打５失点で４敗目を喫した。

当初は２８日のヤクルト戦（神宮）に先発する予定だったものの、チーム状況を優先し、プロ７年目左腕の横川に変更。登板回避となった

この日、田中将はジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。キャッチボールやトレーニングなどで調整を行った。レギュラーシーズンの爛薀硬雖瓩妨けて「２００（勝）、２００（と言われるが）、そこはもう結果でしかないんで。そこを考えて投げるということは一度もない。投げる試合に勝つために自分のやるべきことをやる」と見据えた。

８月２１日のヤクルト戦（神宮）で１９９勝目を挙げてからここまで３試合連続で２００勝お預けをくらっている。それでも右腕は淡々としていた。「切り替えて前に進むっていうことは自分の生活の一部やから。朝起きて、歯磨くのと一緒です。当たり前のように整理して、処理して、前に進んでいく。それの繰り返しです」（田中将）。

チームは前日２８日に３位が確定し、ＣＳも控えている。「ＣＳに向けて調整がどうとかではもちろんない。その日、自分に出せる力を全部出し切ってマウンドは降りたい」と背番号１１。本拠地・東京ドームで「有終の美」を飾りたいところだ。