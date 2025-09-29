工藤美桜、裸足×短パン姿のオフショット公開「可愛い」「癒やされた」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】女優の工藤美桜のマネージャー公式Instagramが、29日に更新された。短パン姿の撮影オフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】工藤美桜、太もも全開のピンク短パン姿
投稿では「『推し活女子のケンミン旅』福島編の第2話が配信されました！もうチェックしてくれましたか？」と配信について報告。工藤がピンクのサウナテント内で裸足に短パン姿でリラックスした様子や、白いTシャツにピンクの短パンを合わせて椅子に座る姿などを載せており、「謎の男の正体は！？このあと一体どうなっていくのか！？」と番組の見どころを紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「癒やされた」「自然体が素敵」「オフショットありがとう」「短パン姿似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】工藤美桜、太もも全開のピンク短パン姿
◆工藤美桜、裸足×短パン姿でリラックス
投稿では「『推し活女子のケンミン旅』福島編の第2話が配信されました！もうチェックしてくれましたか？」と配信について報告。工藤がピンクのサウナテント内で裸足に短パン姿でリラックスした様子や、白いTシャツにピンクの短パンを合わせて椅子に座る姿などを載せており、「謎の男の正体は！？このあと一体どうなっていくのか！？」と番組の見どころを紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「癒やされた」「自然体が素敵」「オフショットありがとう」「短パン姿似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】