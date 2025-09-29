元乃木坂46中村麗乃、スラリ美脚際立つミニスカ姿に反響「スタイル抜群」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2025/09/29】元乃木坂46の中村麗乃が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】中村麗乃、ミニスカから美脚スラリ
中村は「ふく。寒かったけどお洒落は我慢。とか言ってたのに全然我慢できなくてその後普通にアウター着てました」とつづり、私服ショットを公開。グレーのトップスにグレーのミニスカート、黒のカーディガンを合わせたフレンチガーリーをテーマとしたコーデで、ミニスカートからは美しい脚をのぞかせている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「透明感すごい」「コーデ似合ってる」「美脚に目がいく」「私服おしゃれ」など、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
