「愛の不時着」ソン・イェジン、満員電車で舞台挨拶から帰宅 人混みでの自撮りに「オーラ隠しきれてない」「親近感」
【モデルプレス＝2025/09/29】女優のソン・イェジンが29日、自身のInstagramを更新。満員電車に乗車している写真を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】「愛の不時着」ソン・イェジン、満員電車で帰宅
ソン・イェジンは「舞台挨拶が終わって花火の人混みで仕方なく地下鉄で帰宅。舞台挨拶でお会いしましょう」とつづり、マスクと帽子を着用し満員電車に乗車している写真を公開。同日には韓国ソウル市内で「ソウル世界花火フェスティバル2025」が開催され、100万人以上が集まり、一部区域の交通が統制され渋滞が起きてたという。
この投稿にファンからは「オーラ隠しきれてない」「親近感」「同じ電車に乗ってた人羨ましい」「地下鉄楽しんでて可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
