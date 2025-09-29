週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３４．４３ポイント（０．９０％）高の３８６２．５３ポイントと３日ぶりに反発した。

投資家心理が上向く流れ。中国企業の業績改善や相場の先高観がプラスだ。中国の国家統計局は２７日、８月の工業企業利益は同月比で２０．４％増加し、７月の１．５％減から一転して大幅に増加したことを明らかにしている。大手ブローカーは最新リポートで、世界大手のあるヘッジファンドは先月、ここ数年で最も活発に中国株を取引したと指摘。中国で人工知能（ＡＩ）産業が活発化する中、米利下げによる緩和マネーが流入していると分析した。また、内部的にも、個人投資家は預金から株式に投資マネーをシフトしているとの観測が強まっている。国慶節・中秋節の大型連休（本土市場は１〜８日まで休場）を前に、朝方は弱含む場面がみられたものの、指数は引けにかけて上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、証券の上げが目立つ。華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、東方証券（６００９５８／ＳＨ）が６．９％高、東呉証券（６０１５５５／ＳＨ）が６．２％高、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が５．９％高、中国銀河証券（６０１８８１／ＳＨ）が４．７％高で引けた。中国金融当局が２６日、外国人投資家の債券取引など本土市場アクセスを拡大すると通達。収益増につながると期待された。

産金・非鉄株も高い。紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が５．０％、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が３．２％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が２．８％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が７．０％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が６．８％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が３．１％ずつ上昇した。産金については、金相場の史上最高値更新が材料視されている。

ハイテク株もしっかり。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．６％高、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が３．３％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が２．６％高、フィンテック中国大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が２．３％高で取引を終えた。不動産株、インフラ関連株、医薬株、公益株、保険株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．７％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．６％、興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が１．３％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．１％ずつ下落した。エネルギー株、運輸株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６４ポイント（０．２５％）高の２６１．１３ポイント、深センＢ株指数が６．９３ポイント（０．５１％）高の１３６１．２５ポイントで終了した。

