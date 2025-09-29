芳根京子「2025年夏の三大楽しみの一つでした！」（写真はインスタグラム @yoshinekyoko より）

　俳優の芳根京子（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。「2025年夏の三大楽しみの一つ」を満喫した様子を公開した。

　芳根は「遅ればせながら！2025年夏の三大楽しみの一つでした！とにかく大興奮でした!!ありがとうございます!!!」とつづり、「パンダコパンダ展-ところざわサクラタウンの巻-」へ行ったことを報告。ラフなコーデに帽子をかぶり、展示物と並びはにかむ姿や楽しそうにポージングをするプライベートショットを披露している。

　ほかにも、コラボドリンクを持った姿や弾ける笑顔が印象的な写真も投稿され、“楽しみの一つ”を楽しむ様子を垣間見せた。

　この投稿にファンからは「可愛すぎる」「楽しんでる芳根ちゃんみれて満足」「パパンダハグしてるきょんちゃん可愛いすぎる」「はぁ、かわえぇ…　パンダコパンダも芳根ちゃんもかわえぇ　癒しと平和」などのコメントが寄せられている。