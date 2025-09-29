本田響矢が『AERA』表紙に登場 蜷川実花氏撮影の“黒スーツ”ショットに「目力ハンパない」「今までとはまた違った雰囲気で素敵です」
俳優の本田響矢（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。きょう29日発売の『AERA』10月6日号（朝日新聞出版）の表紙に登場し、写真家・蜷川実花氏撮影の黒スーツ姿のカットを公開した。
【写真】「目力ハンパない」蜷川実花氏撮影の黒スーツ姿で『AERA』表紙に登場した本田響矢
本田は「AERA @ninagawamika」と絵文字のコメントとともに写真をアップ。また『AERA』公式インスタでは、「撮影はAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花。本田さんが『学生時代に憧れていた作品を作った人の一人』だという蜷川さんとのセッションで生み出された写真を、表紙に加えて中面でも7ページにわたって掲載しています」などと紹介されている。
この投稿にファンからは「目力ハンパない！色っぽさとカッコよさの融合。。。ですね 響矢くん、ほんとステキ」「今までとはまた違った雰囲気で素敵です」「これ見た時、鼻血出そうなくらいぶっ飛びました！衝撃 スーツの色も似合ってます」「蜷川さん×響矢くんの表紙、楽しみにしてました めちゃくちゃかっこいい…」「魅力を引き出してくれた蜷川さんと国宝級の響矢くんに感謝!!」「かっこいい しばらく固まって放心状態…でした」「さっきまで長崎旅の記事を見てたので、ホントに同一人物かと思うくらいの衝撃」などの反響が寄せられている。
【写真】「目力ハンパない」蜷川実花氏撮影の黒スーツ姿で『AERA』表紙に登場した本田響矢
本田は「AERA @ninagawamika」と絵文字のコメントとともに写真をアップ。また『AERA』公式インスタでは、「撮影はAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花。本田さんが『学生時代に憧れていた作品を作った人の一人』だという蜷川さんとのセッションで生み出された写真を、表紙に加えて中面でも7ページにわたって掲載しています」などと紹介されている。