足裏がEMSで痛キモチ良いって。

1日ずっと椅子に座って作業をすることが多い現代人。その間に動いているのは手がほとんどで、背中やお尻はジっと座って固まったまま。足だって床にベタっと着いているだけですよね。

そうしていると、結局動いてないのに凝ったり疲れたりするワケです。

足の裏をピリピリ癒やす

サンコーの足裏EMS「アシピリ」は、肩や腰に使う低周波治療を足の裏に使う斬新な癒やしガジェット。左右の足で分割しているので、足を自由に前後左右動かせるのもポイントです。5種類のモードと16段階の強さで、クセになるほど痛気持ち良いのだそうな。

足用＋どこでも使えるEMSパッドがついていて、足と同時に使えるの地味に嬉しい…



一般的な低周波治療パッドはベタついているのですが、「アシピリ」はそれがなくジェルも不要。ホコリの付着で粘着が弱くなって水洗い…なんて手間も要りませんね。

強さを上げても足が離れるとレベル1に戻ります。再び乗せたときに、強さで痛ビックリさせない親切設計ってことですね。

デスク作業のお供に良さそう

筆者は最近、座っているだけだと不健康なので、何もしていない部位を何らかの器具でほぐしたいと考えるようになっています。なので指圧代用器｢スッキリング フィット｣というものを購入し、今も執筆中チェアと背中で挟んでグリグリやっています。

同じ根拠で、足裏用に青竹踏み的なものを買おうかと思っていたんですよね。だけど足裏に低周波治療かぁ。そのアイディアはなかったけど良いかもなぁ？

