【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】フリーマンと大谷、“ひと味違った”歓喜の瞬間

MVPコンビが、いつもとは異なる場所で恒例の“儀式”を披露した。

ドジャースの大谷翔平投手はシーズン最終戦となったマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で今季55号を放った直後の一幕は普段と少し異なった。

7回の第4打席、2死走者なしの場面で相手の三番手左腕ゲーブ・スパイアーからソロホームランを放った。打球角度32度で打ち上がったボールはセンター方向へぐんぐん伸び、打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.5メートル）の豪快アーチとなった。今季最終戦での55本目に敵地T-モバイル・パークで見守ったファンの盛り上がりも最高潮に。

大谷がダイヤモンドを一周してホームへと生還すると普段は3番が定位置のフレディ・フリーマンがホームベース付近で迎え入れて“お辞儀”のポーズを見せるのが定番。だが、2打席目にカーショーの最終登板に華を添える2ランを放つと、3打席目はお役御免でラッシングに代打を送られ、ベンチへと退いていた。そのためフリーマンは、ベンチの大谷を労う列の後方に待機してホームランセレブレーションすることに。そして大谷が訪れると、いつも以上に深々とお辞儀をして一発を祝福してみせた。

ひと味違うセレブレーションも見られた大谷のホームランに対してファンから「スターは違う！」「最後の最後にキャリアハイホームラン打つなんて神やん」「漫画でもやらんわ 出来すぎ」「またストーリー作るなぁタニやんは」「MVP！MVP！MVP！」「千両役者、いや万両役者」と、歓喜と驚愕と称賛の声であふれ返っていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）