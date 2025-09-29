2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に濱正悟が出演することが発表された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

濱が演じるのは、錦織友一（吉沢亮）の友人・庄田多吉。松江の秀才で、「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する。

濱は『舞いあがれ！』以来2度目の朝ドラ出演について、「久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！」と喜びを明かし、「庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです」とコメント。

制作統括の橋爪は濱の起用理由について、「庄田の持つ独特の間合いや一筋縄ではいかない感情の機微を表現できる」と、その理由を明かしている。

コメント●濱正悟（庄田多吉役）『舞いあがれ！』ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！『ばけばけ』の脚本を読んで、大真面目なのにどこか可笑しく愛おしい登場人物たちの心優しい不思議な物語に魅了されました。庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと共に過ごす時間を大切に刻んでいきたいと思います。楽しみにしていてください！

●橋爪國臣（制作統括）庄田多吉は、松江出身の秀才ですが、吉沢亮さん演じる錦織友一という大きな存在の影にどこか隠れてきた男です。「大盤石」と呼ばれる錦織に対し、自らを「半分弱」と称する人間 味あふれる人物です。濱正悟さんは、確かな演技力で、この庄田の持つ独特の間合いや一筋縄ではいかない感情の機微を表現できる方です。物語のなかでトキやヘブンとも深く関わっていきます。庄田がどのように物語を動かしていくのか、ぜひご注目ください。本日いよいよ放送がスタートした『ばけばけ』。濱さん演じる庄田多吉の活躍にもご期待い ただき、これから半年間、皆様に楽しい朝の時間をお届けできれば幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）