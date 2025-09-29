閉幕迫る万博でお得なセール！「開けるワクワク感がうれしい」ドイツ館の福袋には人気キャラクター「サーキュラー」が入っていることも？

万博でお得なセールをやっていると聞いてやってきたのはドイツ館。



９月から福袋７８００円（税込み）の販売を開始。中身は秘密、だということですが、通常２７００円（税込み）で販売されている伝統的なガラス人形や、ドイツ館の人気キャラクター「サーキュラー」が入っていることも。



１万円相当の商品が詰め込まれたお得な福袋とあって、１日約２０個限定ですが、９月２９日も昼すぎには売り切れとなりました。福袋を購入した人たちに話を聞くと…





「（Ｑなぜ福袋を購入？）サーキュラーが入っていたらうれしいなと思って」サーキュラー狙いという女性、結果は・・・「小さいのが入っていた。万博のワクワク感と、開けるワクワク感の両方を味わえて、きょう頑張って来てよかったです。朝早くから」「これ目当てできました。（買えて）ラッキーです。定価で買うより安く買えるのでいいと思います」またお得なキャンペーンはお菓子が人気のベルギー館でも。万博限定柄のかわいい缶に入った３個入りワッフルを購入すると、ワッフルがもうひとつ、ついてくるのです。取材中も飛ぶように売れていきます。「（Ｑおまけあるから追加で？）買っちゃいましたね。買う予定ないのに増やしました」万博会場ではこのほか、トルクメニスタン館や北欧館でもグッズのセールが行われていて、お楽しみはまだまだ続きそうです。