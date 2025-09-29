藤木直人、のんとの初対面に感動「実在するんだ…」 多彩な才能をべた褒め
俳優の藤木直人（53）が29日、東京・神田明神で開かれた同日スタートのABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜 後8：00）のプレミアムイベントに登場した。今回初共演となった俳優・のん（32）の印象を語った。
【集合カット】豪華すぎ！黒スーツに赤が映える衣装で登場したのん&藤木直人ら
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。藤木は飛鳥の父へ復讐を行う“共犯者”の元棋士・藤堂成悟役を演じる。
本作で初共演となったのんと藤木。藤木は初対面の際に「実在するんだ…」と感動したという。続けて「やっぱり唯一無二というか、単なるイチ俳優ではなくて、それ以外にも音楽だったり映画監督だったり、いろんな表現をなさってる方。今まで接点がなかったんで、本当にいたんだ…と」と多彩な才能を賞賛。共演できたことの喜びを明かした。
一方ののんは「初めてお会いした時に、すらっとしていてかっこよくて。私的には藤堂のキャラクターはすごく新鮮でした。実際の撮影が始まって、一緒のシーンを撮っているときに、そのキャラクターが本当に魅力的でしびれました」と語った。
イベントにはこのほか、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加、中村獅童が参加した。
