パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで、志田千陽選手との「シダマツ」ペアで銅メダルに輝いた松山奈未選手（27）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新。髪をおろした自然体な姿を披露した。

「普段のコーディネートにもぴったり」

松山選手は、「CARBON CRUISE GLIDER（カーボンクルーズグライダー）」と記し、ヨネックスのスニーカーを紹介するショットや、いつもとは雰囲気の違う髪をおろしたショットを投稿。「デイリーランニングからフルマラソン完走まで幅広く使える高い安定性と快適性を追求されており、また、高いデザイン性から普段のコーディネートにもぴったりです」とのことだ。

インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツを着用。スニーカーを持ち、髪をおろしたヘアスタイルで、笑顔をみせていた。

この投稿には、「似合ってます！」「美しすぎる〜！！」「綺麗すぎる」「かわいい！」「シューズに目が行かん」といったコメントが寄せられていた。

なお、志田選手と松山選手のペアは25念8月の「世界バドミントン選手権大会」をもって解消となっている。