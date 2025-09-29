２９日の東京株式市場はリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は続落した。ただ引け際に下げ渋り、４万５０００円台はキープした。



大引けの日経平均株価は前営業日比３１１円２４銭安の４万５０４３円７５銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億４０９８万株、売買代金概算は５兆１２４８億円。値上がり銘柄数は１４６、対して値下がり銘柄数は１４１６、変わらずは１４銘柄だった。



きょうの東京市場は売り優勢の地合いとなった。配当権利落ちに伴う下げ圧力が日経平均ベースで３００円ほど影響しており、実質的には１０円程度の下げにとどまった勘定となるが、個別をみると全体の８８％の銘柄が下落しており、日経平均寄与度の高い一部の値がさ主力株が買われたことで全体指数を支えた形となっている。ＴＯＰＩＸの下落率は１．７％に達し日経平均を大きく上回った。前週末の欧州株市場がほぼ全面高に買われ、米国株市場でもＮＹダウをはじめ主要株価３指数が揃って反発したが、東京市場はその流れを引き継げなかった。取引時間中に外国為替市場でドル安・円高方向に振れたことも嫌気された形だ。全体売買代金は減少傾向となったものの５兆円台を維持した。



個別では、トヨタ自動車＜7203＞が軟調、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクへの売りが顕著。キーエンス＜6861＞も安い。ニデック＜6594＞、リクルートホールディングス＜6098＞の下げも目立つ。ノエビアホールディングス＜4928＞が急落、イー・ガーディアン＜6050＞、オリオンビール＜４０９Ａ．Ｔ＞も大幅安。ニーズウェル＜3992＞、ｇｕｍｉ＜3903＞なども大きく下値を探った。



半面、売買代金トップとなったレーザーテック＜6920＞が堅調、ソフトバンクグループ＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、フジクラ＜5803＞などが上昇した。キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞も買いが優勢。三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞も値を上げた。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞がストップ高に買われ、大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞が急騰。エムスリー＜2413＞、ＳＵＭＣＯ＜3436＞、ＪＸ金属＜5016＞なども物色人気。



