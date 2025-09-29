『ウマ娘 シングレ』第14話あらすじ＆場面カット解禁 天皇賞（秋）敗れたオグリキャップ、次に選んだレースは
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第14話「新たな山」あらすじ＆場面カットが公開された。第2クールは、10月5日午後4時30分よりTBS系にて放送される。
【画像】新ウマ娘もチラリ！公開された『シングレ』最新話の場面カット
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、『シンデレラグレイ』第1クールは2025年4月〜6月に放送された。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、『週刊ヤングジャンプ』で連載中の漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』が原作で、コミックスは累計発行部数800万部突破の人気作。最強のウマ娘・オグリキャップが主人公で、地方から中央の伝説へ、青春“駆ける”シンデレラストーリーとなっており、灰髪の少女が“怪物”と呼ばれるまでの物語を描いている。
今回のアニメ化は競走馬・オグリキャップが来年生誕40周年ということもあり放送。監督は伊藤祐穀、シリーズ構成は金田一士、キャラクターデザインは宮原拓也、佐々木啓悟、アニメーション制作はCygamesPicturesが担当する。
■第14話あらすじ
『天皇賞（秋）』でタマモに敗れたオグリは、今度こそタマモに勝利すべくトレーニングに打ち込む。クラスメイトと次に出走するレースの話題で盛り上がっていると、ディクタストライカがオグリに宣戦布告を行う。
タマモにばかり目を奪われていると足をすくわれると言い放つディクタ。そして、オグリが次に選んだレースは…。
